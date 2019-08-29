На трассе Пермь – Екатеринбург появилась шумовая разметка

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-29T12:49:16+03:00

Она предупреждает водителей о съезде с полосы

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На трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург появилась шумовая разметка. Пилотные участки нанесли на крутых поворотах. При наезде колеса на такую разметку создается шумовой эффект, который оповещает водителя о непреднамеренном уходе автомобиля с полосы.

- Нововведение позволит снизить аварийность и повысить безопасность дорожного движения, - рассказали в пресс-службе Уралуправтодора. – Структурная разметка также повысила светоотражение дорожной разметки в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

Нововведение появилось в районе опасных крутых поворотов возле Бисерти, Афанасьевского, Ильят и границы с Пермским краем (160 километр, 201, 207, 2015 и 260 километры). Водителей просят быть предельно внимательными и осторожными на извилистых участках дороги с затяжным уклоном и обязательно снижать скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU