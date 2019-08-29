Павел Дацюк рассказал, когда выйдет на лед за родной «Автомобилист»

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-29T12:31:40+03:00

Павел Дацюк выйдет на лед в октябре

Новый сезон стартует через несколько дней

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Известный российский хоккеист из Екатеринбурга Павел Дацюк сыграет за родную команду «Автомобилист» только в начале октября, хотя новый сезон в Континентальной хоккейной лиге стартует уже через несколько дней.

Контракт Павел Дацюк подписал с руководством хоккейного клуба еще в июне. Сегодня игрок – остается одним из самых титулованных хоккеистов России, пишет издание «Наша Газета».

Отметим, что в прошлом году Павел Дацюк стал почетным гражданином Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU