Павел Дацюк рассказал, когда выйдет на лед за родной «Автомобилист»
Новый сезон стартует через несколько дней
Павел Дацюк выйдет на лед в октябре
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Известный российский хоккеист из Екатеринбурга Павел Дацюк сыграет за родную команду «Автомобилист» только в начале октября, хотя новый сезон в Континентальной хоккейной лиге стартует уже через несколько дней.
Контракт Павел Дацюк подписал с руководством хоккейного клуба еще в июне. Сегодня игрок – остается одним из самых титулованных хоккеистов России, пишет издание «Наша Газета».
Отметим, что в прошлом году Павел Дацюк стал почетным гражданином Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU