В уральских школах нашли сотни нарушений перед 1 сентября
В Свердловской области завершилась приемка школ и детских садов перед началом учебного года. В 1031 школе нашли 718 нарушений. Например, в список нарушителей попала школа №3 - там не хватало 1200 учебников. Кроме того на компьютерах в классе информатики не было фильтрации контента, то есть дети могли зайти на сайты с экстремистскими материалами.
- Сегодня мы насчитываем по данным наших организаций 718 замечаний, которые, как мы прописали, не препятствуют началу нового учебного года – отметил Анатолий Соложнин, начальник отдела комплексной безопасности министерства образования и молодежной политики Свердловской области.
Также он добавил, что в августе пришло новое постановление от правительства РФ, которое касается антитеррористической защищенности объектов образования. В школах и детских садах должна быть усилена охрана.
ИСТОЧНИК KP.RU