2019-08-29T12:13:55+03:00
Общество

Екатеринбуржец отсудил у чиновников больше 189 тысяч за упавшее дерево

Инцидент произошел еще в сентябре прошлого года
Мария Трапезникова
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Мужчина отсудил у мэрии Кировского района больше 189 тысяч за упавшее на его машину деревоМужчина отсудил у мэрии Кировского района больше 189 тысяч за упавшее на его машину деревоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мужчина отсудил у администрации Кировского района в Екатеринбурге больше 189 тысяч рублей за упавшее на машину дерево. Инцидент произошел в сентябре прошлого года – общая стоимость ремонта испорченного автомобиля составила почти 172,5 тысячи.

- Чтобы как-то решить эту ситуацию, владелец обратился в суд с требованием взыскать с администрации эти деньги – плюс траты на неустойку, штраф, услуги оценщика, нотариуса и представителя, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Суд требование одобрил – водителю должны были выплатить все деньги. Однако ответчик с таким решением не согласился и подал апелляцию, но его оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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