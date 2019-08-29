Екатеринбуржец отсудил у чиновников больше 189 тысяч за упавшее дерево
Мужчина отсудил у администрации Кировского района в Екатеринбурге больше 189 тысяч рублей за упавшее на машину дерево. Инцидент произошел в сентябре прошлого года – общая стоимость ремонта испорченного автомобиля составила почти 172,5 тысячи.
- Чтобы как-то решить эту ситуацию, владелец обратился в суд с требованием взыскать с администрации эти деньги – плюс траты на неустойку, штраф, услуги оценщика, нотариуса и представителя, - рассказали в пресс-службе Облсуда.
Суд требование одобрил – водителю должны были выплатить все деньги. Однако ответчик с таким решением не согласился и подал апелляцию, но его оставили без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU