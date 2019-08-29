Главных врачей больниц Нижнего Тагила отстранили от работы

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-29T13:17:38+03:00

Пять из шести врачей свои заявления уже отозвали Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от работы на время служебной проверки. Речь идет о руководителе Демидовской городской больнице Сергее Овсянникове и его коллеге Олеге Николаеве, который возглавляет Центральную городскую больницу №1.

В региональном Минздраве говорят, что отстранение главврачей от работы на время служебной проверки – обычная практика. Сейчас их замещают заместители.

Несколько хирургов, которые трудятся в больницах Нижнего Тагила, в августе написали заявления на увольнения по собственному желанию из-за низкого уровня заработной платы, плохих условий труда и отсутствия юридической защиты. Так, ЦГБ №1 осталась без хирургов.

После того, как о ситуации узнали в Кремле, в уральский город выехал десант чиновников из Екатеринбурга, из отпуска был вызван министр здравоохранения региона Андрей Цветков. В тот же день губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании определил фронт работ для разрешения конфликтной ситуации, а самих лечебных учреждениях начались финансовые проверки.

Также в настоящее время в Нижнем Тагиле работает комиссия представителей Минздрава РФ из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU