2019-08-29T11:29:30+03:00
Общество

«Это наш способ решить конфликт мирно»: в екатеринбургском баре появилась точная копия «Креста» Покраса Лампаса

Работу перенесли на стену, чтобы не было споров и возмущений
Мария Трапезникова
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Фото: Евгений КексинФото: Евгений Кексин
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В Екатеринбургском баре «Огонек» появилась точная копия «Супрематического креста» Покраса Лампаса. Напомним, что работу художник создал на площади первой Пятилетки на Уралмаше во время фестиваля уличного искусства «Стенограффия».

«Крест» разместили на самой большой стене заведения, его размеры – 10 «квадратов». Евгений Кексин, бывший совладелец бара, рассказал «Комсомолке», что таким образом они хотели показать горожанам – можно жить и без конфликтов.

- Главная претензия православных активистов была в том, что «Крест» располагался на земле, поэтому мы перенесли его на стену, - рассказал Кексин. – Вся эта ситуация на повестке дня, это значимая история для города. Происходит борьба между верой и искусством – можно сказать, что это вечная борьба. И мы никого не хотим обидеть. Это предложение по тому, как выйти из ситуации мирно.

Фото: Евгений Кексин

Фото: Евгений Кексин

Автор копии – один из местных уличных художников, который отказался раскрывать свою личность. Уже сейчас горожане могут увидеть «Супрематический крест» снова красивым и нетронутым.

Кексин также отметил, что он пытался согласовать работу с самим Покрасом Лампасом, несколько раз писал ему в соцсетях, однако сообщения остались без ответа.

- Мы сначала хотели позвать его самого, однако потом поняли, что он слишком дорогой. Мы ему писали, поэтому наша совесть спокойна. Но я не думаю, что он пойдут в суд – это же своего рода дань уважения великому художнику.

Напомним, что через несколько недель после завершения «Креста» на Уралмаше его по ошибке начали закатывать в асфальт. Работы были прекращены, но история на этом не закончилась. Еще через время туда пришли православные активисты, которые потребовали убрать работу, а некоторые даже угрожали организаторам «Стенограффии». В это же время Покрас Лампас должен был вернуться в Екатеринбург, чтобы восстановить граффити, но из-за конфликта не смог. После заседания работу решили переделать так, чтобы в ней не усматривался крест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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