В одной из школ Екатеринбурга за лето уволились сразу пять учителей

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-29T11:14:53+03:00

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К началу нового учебного года школа №108 в Екатеринбурге лишилась сразу пятерых преподавателей начальных и старших классов. Об этом сообщила начальник департамента образования мэрии Екатерина Сибирцева.

Педагоги уволились из школы по разным причинам. Так, один из учителей возглавил уральский техникум «Рифей», другой стал заведующим кафедры академии МЧС в Екатеринбурге, третий перешел на должность преподавателя с СУНЦ УрФУ, четвертый возглавил кафедру информатики Гимназии №9, а пятый – ушел на пенсию.

- Это нормальная практика в образовательных учреждениях. Мы сегодня нуждаемся в большом количестве учителей начальной школы, также городу нужны педагоги иностранного языка, - рассказала Екатерина Сибирцева.

Также начальник Департамента образования отметила, что наличие вакансий не означает отсутствие педагогов. Все школы Екатеринбурга укомплектованы кадрами, и у каждого ребенка учебный план будет выполнен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU