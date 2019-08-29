Грозит до 6 лет тюрьмы: в Березовском управляющий заправкой похитил бензин на 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-29T10:50:37+03:00

С помощью специального гаджета управляющий сумел похитить бензин на 50 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Березовском за растрату обвиняют местного управляющего автозаправкой. В октябре прошлого года он приобрел в интернет-магазине специальный гаджет, который увеличивает количество отпущенного топлива.

- С помощью него мужчина похитил топливо на общую сумму больше 50 тысяч рублей, которым, в дальнейшем, распорядился по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этой процедуры он, находясь на рабочем месте, внес изменения в данные уровня взлива бензина в соответствующую систему измерений. А она автоматически пересчитала уровень нефтепродуктов, которые находились в резервуарах, в большую сторону.

Сейчас дело управляющего передано в суд. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU