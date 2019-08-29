Грозит до 6 лет тюрьмы: в Березовском управляющий заправкой похитил бензин на 50 тысяч рублей
В Березовском за растрату обвиняют местного управляющего автозаправкой. В октябре прошлого года он приобрел в интернет-магазине специальный гаджет, который увеличивает количество отпущенного топлива.
- С помощью него мужчина похитил топливо на общую сумму больше 50 тысяч рублей, которым, в дальнейшем, распорядился по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
После этой процедуры он, находясь на рабочем месте, внес изменения в данные уровня взлива бензина в соответствующую систему измерений. А она автоматически пересчитала уровень нефтепродуктов, которые находились в резервуарах, в большую сторону.
Сейчас дело управляющего передано в суд. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU