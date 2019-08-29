2019-08-29T10:25:36+03:00
Общество

В Екатеринбурге возобновит работу автобус №26

Их планируется запустить уже 15 сентября
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге возобновит работу автобус №26, который следует по маршруту "Уктус - Мега"В Екатеринбурге возобновит работу автобус №26, который следует по маршруту "Уктус - Мега"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По дорогам Екатеринбурга снова пойдут автобусный маршрут №26, который развозит горожан от Уктуса до «Меги». Обслуживать его будет предприятие ООО «УралТрейд».

- Да, действительно, сегодня у нас пробный запуск – пока что вышли три автобуса, - рассказали в предприятии. – С 1 сентября маршрут будет ходить как и раньше, планируется запустить 15 автобусов. Они будут ходить каждые 7-8 минут.

Маршрут движения оставили без изменений: Щербакова (ТРЦ «Глобус») – ШварцаВторчермет – УНЦ – Краснолесье – Вильгельма да Геннина – Крауля – Металлургов (ТРЦ «Мега)». Напомним, что автобус прекратил работать в начале июня этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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