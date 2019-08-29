Семеро в больнице, один погиб: в Свердловской области в лобовом ДТП пострадали маленькие дети

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-29T10:04:52+03:00

Виновник аварии не справился с управлением, у него не было прав

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В Свердловской области вчера вечером, 28 августа, на трассе Серов – Гари произошла жесткая авария: лоб в лоб столкнулись две легковушки. В результате этого пострадали 7 человек, включая 3 детей. Одного пассажира спасти не удалось.

- По предварительным данным, 26-летняя женщина, управляющая «Ладой», не имела прав. Она направлялась в сторону поселка Гари и не учла погодные условия, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по области. – Ее выбросило на встречку, где она столкнулась с автомобилем Ford. В тот момент в иномарке, помимо водителя, находилось 4 пассажира, из них 3 детей.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Все дети были пристегнуты ремнями безопасности. 10-летняя девочка получила открытую черепно-мозговую травму. Ее в тяжелом состоянии и без сознания доставили в реанимацию Серова. Мальчик 9 лет в данный момент находится в детской хирургии, третий ребенок, 11 лет, получил небольшие ушибы лица.

- 31-летняя пассажирка автомобиля Ford получила перелом пальца правой руки со смещением, - добавили в ГИБДД. – Серьезных травм ей удалось избежать благодаря подушке безопасности. Водитель не пострадала – она была трезвой.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В салоне «Лады» в момент столкновения находилось 2 пассажира – один из них от полученных травм скончался на месте, второго увезли в реанимацию. Водителю диагностировали компрессионный перелом 6 позвонка и госпитализировали.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют точные причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU