2019-08-29T10:04:52+03:00
Происшествия

Семеро в больнице, один погиб: в Свердловской области в лобовом ДТП пострадали маленькие дети

Виновник аварии не справился с управлением, у него не было прав
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Свердловской области вчера вечером, 28 августа, на трассе Серов – Гари произошла жесткая авария: лоб в лоб столкнулись две легковушки. В результате этого пострадали 7 человек, включая 3 детей. Одного пассажира спасти не удалось.

- По предварительным данным, 26-летняя женщина, управляющая «Ладой», не имела прав. Она направлялась в сторону поселка Гари и не учла погодные условия, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по области. – Ее выбросило на встречку, где она столкнулась с автомобилем Ford. В тот момент в иномарке, помимо водителя, находилось 4 пассажира, из них 3 детей.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Все дети были пристегнуты ремнями безопасности. 10-летняя девочка получила открытую черепно-мозговую травму. Ее в тяжелом состоянии и без сознания доставили в реанимацию Серова. Мальчик 9 лет в данный момент находится в детской хирургии, третий ребенок, 11 лет, получил небольшие ушибы лица.

- 31-летняя пассажирка автомобиля Ford получила перелом пальца правой руки со смещением, - добавили в ГИБДД. – Серьезных травм ей удалось избежать благодаря подушке безопасности. Водитель не пострадала – она была трезвой.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В салоне «Лады» в момент столкновения находилось 2 пассажира – один из них от полученных травм скончался на месте, второго увезли в реанимацию. Водителю диагностировали компрессионный перелом 6 позвонка и госпитализировали.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют точные причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одной из школ Екатеринбурга за лето уволились сразу пять учителей
Универсиада-2023: в Екатеринбурге началось проектирование объектов инфраструктуры
Грозит до 6 лет тюрьмы: в Березовском управляющий заправкой похитил бензин на 50 тысяч рублей
В Екатеринбурге возобновит работу автобус №26
В аварии на трассе в Курганской области пострадал пенсионер из Екатеринбурга
«Экскурсии – на потом»: в Екатеринбург на ЧМ по боксу прилетела сборная Иордании
Скидка 50% на проезд в пригородных поездах на СвЖД предоставляется с 1 сентября школьникам и студентам
Как правильно выбрасывать мусор: обсудим на радио «КП-Екатеринбург»
На Урале суд обязал хозяйку поставить около дома табличку «осторожно, злая собака»
«Спасла боковая дверь»: в Нижнем Тагиле «ВАЗ» протаранил такси, в котором ехали маленькие дети
«Не открывала дверь и материлась»: на Урале женщина отказывалась отдавать ребенка бывшему супругу
«Движуха не хуже, чем в Москве!»: Илья Варламов рассказал, чему Россия может поучиться у Екатеринбурга
Удобный автокемпинг и кафе: Екатеринбург вошел в ТОП-10 городов для автопутешествий
На дублере Сибирского тракта построят надземный переход за 67 миллионов