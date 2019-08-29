В аварии на трассе в Курганской области пострадал пенсионер из Екатеринбурга
ДТП произошло вчера около 17:20
Сейчас дорожной полицией по факту данной аварии проводится проверка, устанавливаются точные обстоятельства произошедшего.
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В Катайском районе Курганской области на 10 километре трассы Катайск — Корюково в аварии разбился 60-летний водитель Toyota Corolla и его 29-летний пассажир. По данным региональной ГИБДД, за рулем был пенсионер из Екатеринбурга. Сообщается, что мужчина не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
Пострадавшие были госпитализированы в Катайскую центральную районную больниц с серьезными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU