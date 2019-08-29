«Экскурсии – на потом»: в Екатеринбург на ЧМ по боксу прилетела сборная Иордании
В уральскую столицу на Чемпионат мира по боксу прилетела сборная Иордании – и сразу же приступила к тренировкам. Напомним, что мероприятие пройдет с 8 по 21 сентября.
- Спортсмены по прибытии сразу приступили к тренировкам. Осмотр достопримечательностей Екатеринбурга отложен на потом, сейчас на первом месте – подготовка к турниру, ведь на нем ожидается жесткая конкуренция: на ринге сойдутся представители 87 стран, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Напомним, что жаркие поединки пройдут на площадке «Екатеринбург – Экспо». Церемония открытия состоится 8 сентября в 18:00 в Конгресс-Центре, а уже 9 сентября в 15:00 начнутся отборочные бои.
ИСТОЧНИК KP.RU