«Экскурсии – на потом»: в Екатеринбург на ЧМ по боксу прилетела сборная Иордании

СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-29T09:43:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В уральскую столицу на Чемпионат мира по боксу прилетела сборная Иордании – и сразу же приступила к тренировкам. Напомним, что мероприятие пройдет с 8 по 21 сентября.

- Спортсмены по прибытии сразу приступили к тренировкам. Осмотр достопримечательностей Екатеринбурга отложен на потом, сейчас на первом месте – подготовка к турниру, ведь на нем ожидается жесткая конкуренция: на ринге сойдутся представители 87 стран, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, что жаркие поединки пройдут на площадке «Екатеринбург – Экспо». Церемония открытия состоится 8 сентября в 18:00 в Конгресс-Центре, а уже 9 сентября в 15:00 начнутся отборочные бои.

ИСТОЧНИК KP.RU