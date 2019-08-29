Скидка 50% на проезд в пригородных поездах на СвЖД предоставляется с 1 сентября школьникам и студентам

СЕГОДНЯ 09:01 2019-08-29T09:01:51+03:00

Оформить льготные проездные документы можно во всех кассах АО «СПК», а также в мобильном приложении «Пригород»

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C 1 сентября 2019 года возобновляется действие сезонной скидки 50% для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах АО «Свердловская пригородная компания» на территории Свердловской, Тюменской областей и ХМАО-Югры. Льгота действительна до 15 июня 2020 года при приобретении разовых билетов как на обычные электрички, так и на электропоезда «Ласточка».

Скидка предоставляется:

- школьникам, обучающимся в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования при предъявлении справки из общеобразовательного учреждения для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет (для Тюменской области – справки с фотографией учащегося);

- студентам, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования при предъявлении студенческого (ученического) билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год, либо справки высшего образовательного учреждения с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.

Оформить льготные проездные документы можно во всех кассах АО «СПК», а также в мобильном приложении «Пригород». Продажа открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.

ИСТОЧНИК KP.RU