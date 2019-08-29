Как правильно выбрасывать мусор: обсудим на радио «КП-Екатеринбург»
Ждем вопросов от слушателей
Фото: предоставлено ЕМУП "Спецавтобаза"
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30 августа в 8:05 в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [ 92.3fm] и.о. директора ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Владимировна Зубова. Поговорим на тему:
«Выбрасываем мусор правильно: что можно отправлять в ведро, а что придется сдать в специализированные организации».
Присоединяйтесь к разговору! Оставляйте ваши вопросы в комментариях. Ждем вопросов и сообщений.
Радио «Комсомольская правда-Екатеринбург»:
- Екатеринбург – 92,3 ФМ
- Серов – 89,5 ФМ
- Нижний Тагил – 96,6 ФМ.
Телефон прямого эфира: 8 (343) 385-09-23
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ИСТОЧНИК KP.RU