Как правильно выбрасывать мусор: обсудим на радио «КП-Екатеринбург»

СЕГОДНЯ 08:47 2019-08-29T08:47:56+03:00

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30 августа в 8:05 в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [ 92.3fm] и.о. директора ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Владимировна Зубова. Поговорим на тему:

«Выбрасываем мусор правильно: что можно отправлять в ведро, а что придется сдать в специализированные организации».

Присоединяйтесь к разговору! Оставляйте ваши вопросы в комментариях. Ждем вопросов и сообщений.

Радио «Комсомольская правда-Екатеринбург»:

- Екатеринбург – 92,3 ФМ

- Серов – 89,5 ФМ

- Нижний Тагил – 96,6 ФМ.

Телефон прямого эфира: 8 (343) 385-09-23

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