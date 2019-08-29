«Спасла боковая дверь»: в Нижнем Тагиле «ВАЗ» протаранил такси, в котором ехали маленькие дети

СЕГОДНЯ 08:27 2019-08-29T08:29:15+03:00

Водитель не справился с управлением, отвлекся и выехал на встречку

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В Нижнем Тагиле молодой парень протаранил такси, в котором ехали дети. Авария произошла вчера днем, 28 августа, на Северном шоссе.

- 18-летний водитель «ВАЗ», следуя со стороны Щорса в сторону Восточного шоcсе, не справился с управлением и выехал на встречку – там он столкнулся с автомобилем такси Renault, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В салоне находились мать с двумя дочками, 14 лет и новорожденной. Они направлялись в такси в гости к родственникам. Все обошлось, травмы получила только девочка-подросток. Ее доставили с больницу Тагила с ушибами мягких тканей головы – вскоре ее уже отправили домой.

Остальным удалось избежать серьезных травм, потому что все были пристегнуты ремнями безопасности, а малышка находилась в специальной автолюьке. Основной удар пришелся на боковую дверь.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- После проверки сотрудниками установлено, что в момент аварии оба водителя были трезвы, - добавили в ГИБДД. – Стаж водителя «ВАЗ» составил всего полтора месяца. В свое оправдание он сказал, что отвлекся от управления.

Стаж водителя Renault несколько больше, но при этом он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU