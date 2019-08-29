«Не открывала дверь и материлась»: на Урале женщина отказывалась отдавать ребенка бывшему супругу
В Камышлове экс-супруга отказывалась передавать опеку над ребенком своему бывшему мужу, не смотря на решение суда – дочь должна была остаться вместе с отцом.
- Женщина отказывалась открывать дверь, была не корректна в общении, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Однако приставу удалось убедить ее.
Женщину предупредили о том, что в противном случае на нее будет составлен административный протокол. При передаче ребенка присутствовал детский психолог – он объяснил матери, что она сможет видеться с дочкой в любое время, соблюдая установленный порядок общения.
Сначала женщина отказывалась, но спустя несколько часов все же пришла к приставам и отдала дочку отцу.
ИСТОЧНИК KP.RU