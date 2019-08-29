2019-08-29T07:24:54+03:00
Общество

«Не открывала дверь и материлась»: на Урале женщина отказывалась отдавать ребенка бывшему супругу

По решению суда девочка должна была остаться у отца
Мария Трапезникова
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Женщина отказывалась передавать ребенка на попечение своему бывшему мужуЖенщина отказывалась передавать ребенка на попечение своему бывшему мужуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Камышлове экс-супруга отказывалась передавать опеку над ребенком своему бывшему мужу, не смотря на решение суда – дочь должна была остаться вместе с отцом.

- Женщина отказывалась открывать дверь, была не корректна в общении, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Однако приставу удалось убедить ее.

Женщину предупредили о том, что в противном случае на нее будет составлен административный протокол. При передаче ребенка присутствовал детский психолог – он объяснил матери, что она сможет видеться с дочкой в любое время, соблюдая установленный порядок общения.

Сначала женщина отказывалась, но спустя несколько часов все же пришла к приставам и отдала дочку отцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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