«Движуха не хуже, чем в Москве!»: Илья Варламов рассказал, чему Россия может поучиться у Екатеринбурга
Блогер Илья Варламов рассказал, чему Россия может поучиться у Екатеринбурга. Столица Урала, по его мнению, оправданно заслуживает звания «третьей столицы».
- Если не Москва или Петербург, то Екатеринбург – мой самый любимый город в России. И люблю я его за особую энергетику. Казалось бы, провинция, но движуха в Екатеринбурге не хуже, чем в Москве! – написал он в своем блоге. – И всё это благодаря самим екатеринбуржцам. Это самый небезразличный город в России. Жители не позволяют себя обманывать и активно защищают его.
Основными преимуществами города, по мнению Варламова, стали реконструированный советский стадион «Екатеринбург Арена», «потрясающий, пропитанный духом свободы» Ельцин Центр и архитектура конструктивизма, которой буквально пропитан город.
Кстати, не так давно Екатеринбург занят 1 место в списке «городов, где можно жить» - его также составил блогер. Он отметил, что в столице Урала «вкусно, красиво, душевно».
ИСТОЧНИК KP.RU