2019-08-29T07:04:27+03:00
Общество

«Движуха не хуже, чем в Москве!»: Илья Варламов рассказал, чему Россия может поучиться у Екатеринбурга

А не так давно наш город попал на 1 место в список блогера, где он был бы не против пожить
Мария Трапезникова
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По мнению блогера, Екатеринбург заслуживает звания "третьей столицы"По мнению блогера, Екатеринбург заслуживает звания "третьей столицы"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Блогер Илья Варламов рассказал, чему Россия может поучиться у Екатеринбурга. Столица Урала, по его мнению, оправданно заслуживает звания «третьей столицы».

- Если не Москва или Петербург, то Екатеринбург – мой самый любимый город в России. И люблю я его за особую энергетику. Казалось бы, провинция, но движуха в Екатеринбурге не хуже, чем в Москве! – написал он в своем блоге. – И всё это благодаря самим екатеринбуржцам. Это самый небезразличный город в России. Жители не позволяют себя обманывать и активно защищают его.

Основными преимуществами города, по мнению Варламова, стали реконструированный советский стадион «Екатеринбург Арена», «потрясающий, пропитанный духом свободы» Ельцин Центр и архитектура конструктивизма, которой буквально пропитан город.

Кстати, не так давно Екатеринбург занят 1 место в списке «городов, где можно жить» - его также составил блогер. Он отметил, что в столице Урала «вкусно, красиво, душевно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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