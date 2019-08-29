Доставайте кошельки: в Екатеринбургских школах подняли цены за «продленку»

СЕГОДНЯ 06:51 2019-08-29T06:52:36+03:00

Стоимость варьируется в зависимости от смены и возраста ребенка

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Мэрия Екатеринбурга установила новый ценник на «продленку» в школах. Теперь для того, чтобы ребенок мог находится под присмотром учителей после уроков, нужно будет заплатить до 4 тысяч рублей в месяц. Стоимость варьируется в зависимости от школьной смены и возраста ребенка.

- Плата установлена за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, - говорится в документе на сайте администрации. – Она взимается с родителей (или законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Для учеников 1 класса (с учетом сончаса):

- во вторую смену (в течение трех часов, обед) – 2 690 рублей в месяц за одного ребенка;

- во вторую смену (обед и полдник) – 4 080 рублей в месяц за одного ребенка.

Для учеников 1-4 классов (без соначаса):

- в первую смену (завтрак и обед) – 3 760 рублей в месяц за одного ребенка;

- во вторую смену (в течение трех часов, обед) – 2 280 рублей;

- во вторую смену (обед и полдник) – 3670 рублей.

В документе также уточняется, что расчет установленного ценника не включает в себя налог на добавленную стоимость.

ИСТОЧНИК KP.RU