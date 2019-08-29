Доставайте кошельки: в Екатеринбургских школах подняли цены за «продленку»
Мэрия Екатеринбурга установила новый ценник на «продленку» в школах. Теперь для того, чтобы ребенок мог находится под присмотром учителей после уроков, нужно будет заплатить до 4 тысяч рублей в месяц. Стоимость варьируется в зависимости от школьной смены и возраста ребенка.
- Плата установлена за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, - говорится в документе на сайте администрации. – Она взимается с родителей (или законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Для учеников 1 класса (с учетом сончаса):
- во вторую смену (в течение трех часов, обед) – 2 690 рублей в месяц за одного ребенка;
- во вторую смену (обед и полдник) – 4 080 рублей в месяц за одного ребенка.
Для учеников 1-4 классов (без соначаса):
- в первую смену (завтрак и обед) – 3 760 рублей в месяц за одного ребенка;
- во вторую смену (в течение трех часов, обед) – 2 280 рублей;
- во вторую смену (обед и полдник) – 3670 рублей.
В документе также уточняется, что расчет установленного ценника не включает в себя налог на добавленную стоимость.
ИСТОЧНИК KP.RU