На дублере Сибирского тракта построят надземный переход за 67 миллионов
На дублере Сибирского тракта появится надземный пешеходный переход. Его установят недалеко от переулка Кустовой, который сворачивает в сторону тубдиспансера. На строительство потратят 67 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
- До декабря 2019 года подрядчик должен будет построить опоры, лестничные сходы, пролеты, лифтовую шахту, а также организовать автодорожные подъезды, сделать насыпь от автодороги и уложить водопропускные трубы, - указано в документации.
Красным кружком отмечено место, где установят переход. Фото: Яндекс.Карты
С января по сентябрь подрядчик должен будет установить навес и лифт. Отмечается, что завершить работы по строительству перехода планируется к ноябрю следующего года.
ИСТОЧНИК KP.RU