2019-08-29T06:37:54+03:00
Общество

На дублере Сибирского тракта построят надземный переход за 67 миллионов

Он должен быть готов уже к ноябрю следующего года
Мария Трапезникова
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На строительство надземного перехода около тубдиспансера потратят 67 миллионов рублейНа строительство надземного перехода около тубдиспансера потратят 67 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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На дублере Сибирского тракта появится надземный пешеходный переход. Его установят недалеко от переулка Кустовой, который сворачивает в сторону тубдиспансера. На строительство потратят 67 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

- До декабря 2019 года подрядчик должен будет построить опоры, лестничные сходы, пролеты, лифтовую шахту, а также организовать автодорожные подъезды, сделать насыпь от автодороги и уложить водопропускные трубы, - указано в документации.

Красным кружком отмечено место, где установят переход. Фото: Яндекс.Карты

Красным кружком отмечено место, где установят переход. Фото: Яндекс.Карты

С января по сентябрь подрядчик должен будет установить навес и лифт. Отмечается, что завершить работы по строительству перехода планируется к ноябрю следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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