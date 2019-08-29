Сборная России по волейболу, в участием двух свердловчанок, обыграла испанок и досрочно вышла в плей-офф ЧЕ-2019

СЕГОДНЯ 06:00 2019-08-29T06:01:16+03:00

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Российская команда по женскому волейболу победила в четвертом матче на Чемпионате Европы. Девушки уверенно обыграли испанок и вышли в плей-офф турнира. Кстати, в составе сборной играют две волейболистки из екатеринбургского клуба «Уралочка».

- Первую партию провели очень достойно: минимум ошибок, минимум нервов, минимум сложностей смогли создать испанки, - рассказали в пресс-службе клуба. – Один из лучших сетов на турнире. Вторая партия прошла также уверенно, а вот в третьей пришлось поволноваться.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Уралочка"

Всего в соревнованиях принимают участие 24 сборные. Они разделены на четыре группы по 6 команд. Четыре лучшие сборные из каждой группы выйдет в плей-офф.

Следующий матч наша сборная проведет на турнира уже сегодня, 29 августа. Соперником станет хозяйка – сборная Словакии. Это будет заключительный поединок на групповой стадии.

- Наша команда близка к тому, чтобы занять второе место в группе D. Первыми, по всей видимости, станут немки, которые пока идут без поражений. В таком случае наша сборная в 1/8 финала сыграет с третьей командой группы В. Вероятные соперники России по первому матчу плей-офф на турнире – Бельгия и Польша, - добавили в «Уралочке».

Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Уралочка"

Напомним, что ЧЕ-2019 проходит сразу в четырех городах: Братиславе, Анкаре, Будапеште и Лодзи (Польша). Сейчас у россиянок 10 очков – на одно меньше, чем у немок.

ИСТОЧНИК KP.RU