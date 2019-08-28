2019-08-28T19:53:12+03:00
Общество

На Урале избили и ограбили прохожего после отказа закурить

Подозреваемого в грабеже и побоях несовершеннолетнего задержали
Алина СУРИНА
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на Урале избили и ограбили прохожего после отказа закуритьна Урале избили и ограбили прохожего после отказа закуритьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Молодой человек избил и ограбил прохожего после отказа закурить. Подозреваемого в грабеже и побоях несовершеннолетнего задержали сегодня в Каменск-Уральском. Молодой человек подошел к пьяному мужчине и попросил закурить. Когда услышал отказ, ударил его, повалил на землю и продолжил наносить побои. После чего забрал телефон и скрылся с места преступления. Ущерб составил 7 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска совместно с нарядом ДПС задержали подозреваемого в совершении грабежа молодого человека, 2002 года рождения. Задержанный сознался в содеянном. Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьей 161 УК РФ (грабеж), - рассказали в пресс-службе МВД России «Каменск-Уральский».

Молодой человек приехал в Каменск-Уральский из Ивановской области. Он неоднократно попадал в поле зрения полиции, в том числе из-за причастности к автокражам и автоугонам. Сейчас он уже сознался в краже квадроцикла. В настоящее время задержанный проверяется на причастность и к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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