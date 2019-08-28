2019-08-28T18:54:17+03:00
Общество

В Екатеринбурге покажут спектакль «А зори здесь тихие» на китайском языке

Стала известна программа мероприятий китайской делегации на мировом форуме ООН-Хабитат
Алина СУРИНА
Поделиться:
В Екатеринбурге покажут спектакль «А зори здесь тихие» на китайском языкеВ Екатеринбурге покажут спектакль «А зори здесь тихие» на китайском языкеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге покажут спектакль «А зори здесь тихие» на китайском языке. Администрация города опубликовала программу мероприятий китайской делегации на мировом форуме ООН-Хабитат. Показ мюзикла «А зори здесь тихие» на китайском языке организуют в рамках вечерней программы. Запланированы и другие мероприятия.

- Шанхайский координационный совет Всемирного дня городов ООН-Хабитат презентует ежегодное издание о развитии строительной отрасли в Китае «Shanghai manual» и представит фотовыставку в павильоне площадью 150 квадратных метров. Темами фотоэкспозиции станут достижения строительной сферы в Китае и лучшие проекты Всемирного дня городов по развитию строительства, - рассказала исполнительный директор Ассоциации строителей Урала Вера Белоус.

Всемирный день городов пройдёт в Екатеринбурге с 29 октября по 1 ноября 2019 года. Праздник, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, отмечается 31 октября начиная с 2014 года. Он был создан с целью привлечения внимания международной общественности к проблемам урбанизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за слива отходов в озеро Таватуй
Система детских школ искусств Екатеринбурга признана уникальной
На Урале в колонию отправили руководителя автосалонов обманувшего людей на 50 миллионов
В школах Екатеринбурга подняли плату за продленку
«Комсомольская правда» и Baba Yaga проведут совместную акцию «Подари ребенку улыбку»
Верующие Екатеринбурга смогут поклониться поясу святителя Иоанна Шанхайского
В больницу Нижнего Тагила приняли двух новых хирургов
Кремль отреагировал на уровень зарплат врачей в Нижнем Тагиле
Песков прокомментировал изнасилование девушки в машине полиции
Wi-Fi, стоматолог и пандусы: в Нижнем Тагиле открыли школу, куда во время стройки отправили жить чиновников
ОАО «РЖД» и АО «Синара - Транспортные Машины» подписали протокол о намерениях в области поставки газотурбовозов
Костя Цзю: На Урале растет интерес к боксу
«Был очень пьян»: на Урале мужчине, насмерть сбившего пешехода, грозит до 7 лет тюрьмы
Посуду мыли в торговом центре: в Каменск-Уральском на месяц закрыли ларек с «опасной шаурмой»
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение: рассказываем, что делать
В Екатеринбурге за 18,4 миллиона продают квартиру с голыми женщинами на стенах