СЕГОДНЯ 18:54 2019-08-28T18:54:17+03:00

В Екатеринбурге покажут спектакль «А зори здесь тихие» на китайском языке Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге покажут спектакль «А зори здесь тихие» на китайском языке. Администрация города опубликовала программу мероприятий китайской делегации на мировом форуме ООН-Хабитат. Показ мюзикла «А зори здесь тихие» на китайском языке организуют в рамках вечерней программы. Запланированы и другие мероприятия.

- Шанхайский координационный совет Всемирного дня городов ООН-Хабитат презентует ежегодное издание о развитии строительной отрасли в Китае «Shanghai manual» и представит фотовыставку в павильоне площадью 150 квадратных метров. Темами фотоэкспозиции станут достижения строительной сферы в Китае и лучшие проекты Всемирного дня городов по развитию строительства, - рассказала исполнительный директор Ассоциации строителей Урала Вера Белоус.

Всемирный день городов пройдёт в Екатеринбурге с 29 октября по 1 ноября 2019 года. Праздник, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, отмечается 31 октября начиная с 2014 года. Он был создан с целью привлечения внимания международной общественности к проблемам урбанизации.

ИСТОЧНИК KP.RU