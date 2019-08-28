СЕГОДНЯ 18:04 2019-08-28T18:04:41+03:00

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В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за слива отходов в озеро Таватуй. Подозрительную желтую наледь на воде заметили зимой. Нарушение закона обнаружила Невьянская городская прокуратура при осмотре места сброса на почву коммунальных жидких отходов из 2-х канализационных колодцев в поселке Таватуй.

- По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ - отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Пробы воды отбирали специалисты «Центра экологического мониторинга и контроля». Обнаруженная концентрация веществ в воде из канализационных колодцев оказалась характерна для коммунальных жидких отходов. По результатам проверочных мероприятий городская прокуратура направила материалы в органы полиции для дачи уголовно-правовой оценки.

ИСТОЧНИК KP.RU