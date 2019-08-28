2019-08-28T18:04:41+03:00
Общество

В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за слива отходов в озеро Таватуй

Подозрительную желтую наледь на воде заметили зимой
Алина СУРИНА
Поделиться:
В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за слива отходов в озеро ТаватуйВ Свердловской области возбудили уголовное дело из-за слива отходов в озеро ТаватуйФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за слива отходов в озеро Таватуй. Подозрительную желтую наледь на воде заметили зимой. Нарушение закона обнаружила Невьянская городская прокуратура при осмотре места сброса на почву коммунальных жидких отходов из 2-х канализационных колодцев в поселке Таватуй.

- По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ - отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Пробы воды отбирали специалисты «Центра экологического мониторинга и контроля». Обнаруженная концентрация веществ в воде из канализационных колодцев оказалась характерна для коммунальных жидких отходов. По результатам проверочных мероприятий городская прокуратура направила материалы в органы полиции для дачи уголовно-правовой оценки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге покажут спектакль «А зори здесь тихие» на китайском языке
Система детских школ искусств Екатеринбурга признана уникальной
На Урале в колонию отправили руководителя автосалонов обманувшего людей на 50 миллионов
В школах Екатеринбурга подняли плату за продленку
«Комсомольская правда» и Baba Yaga проведут совместную акцию «Подари ребенку улыбку»
Верующие Екатеринбурга смогут поклониться поясу святителя Иоанна Шанхайского
В больницу Нижнего Тагила приняли двух новых хирургов
Кремль отреагировал на уровень зарплат врачей в Нижнем Тагиле
Песков прокомментировал изнасилование девушки в машине полиции
Wi-Fi, стоматолог и пандусы: в Нижнем Тагиле открыли школу, куда во время стройки отправили жить чиновников
ОАО «РЖД» и АО «Синара - Транспортные Машины» подписали протокол о намерениях в области поставки газотурбовозов
Костя Цзю: На Урале растет интерес к боксу
«Был очень пьян»: на Урале мужчине, насмерть сбившего пешехода, грозит до 7 лет тюрьмы
Посуду мыли в торговом центре: в Каменск-Уральском на месяц закрыли ларек с «опасной шаурмой»
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение: рассказываем, что делать
В Екатеринбурге за 18,4 миллиона продают квартиру с голыми женщинами на стенах