Система детских школ искусств Екатеринбурга признана уникальной

СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-28T17:42:29+03:00

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Расширенное совещание педагогических и руководящих работников детских школ искусств Екатеринбурга состоялось в среду, 28 августа 2019 года, в театре балета «Щелкунчик» на улице 8 Марта, 104. В нём приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, начальник Управления культуры Татьяна Ярошевская и её заместители, начальник Департамента образования Екатерина Сибирцева. А также заместители глав администраций районов по социальным вопросам, начальники районных отделов культуры, директора и заместители директоров муниципальных образовательных учреждений культуры Екатеринбурга и почётные гости.

Встреча была посвящена подведению итогов прошедшего учебного года и обсуждению основных задач на новый 2019/2020 учебный год, до начала которого осталось несколько дней.

Начальник Управления культуры Татьяна Ярошевская выступила на совещании с докладом о системе культуры Екатеринбурга в целом и стратегии «Екатеринбург – мегаполис культуры и искусства», в состав которой входят стратегические проекты «Екатеринбург – центр современного искусства», «Екатеринбург – территория творчества», «Библиотека XXI века», «Музейный комплекс «Екатеринбург», Зоопарк XXI века. Создан новый стратегический проект «Арт-поколение Екатеринбург», ориентированный на систему художественного образования.

Среди важных качеств системы культуры Екатеринбурга – использование единых стандартов управления и принципов, создание больших культурных проектов, таких, как День Победы, День города, Ночь музеев, Библионочь, а также кадровая политика и корпоративная культура, направленная на рост социального и профессионального статуса работников культуры.

Как рассказала заместитель начальника Управления культуры Елена Соколова, единая система детских школ искусств Екатеринбурга устойчива и результативна. Она признана уникальной и имеет статус «Жемчужина Российского образования». Более 19 тысяч детей учится сегодня в школах искусств города, и школы уже не вмещают всех желающих. Именно поэтому настолько важна сегодня инфраструктурная программа.

Елена Соколова также остановилась на вопросе инноваций в управлении художественным образованием в 2019/2020 учебном году. Уже в сентябре текущего года будет дан старт проекту «Народная культура», а завершится он в мае 2020 года. Он объединит усилия нескольких Городских ресурсных центров по направлениям изобразительное искусство, фольклор, хореографическое искусство.

ИСТОЧНИК KP.RU