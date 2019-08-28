СЕГОДНЯ 17:34 2019-08-28T17:34:38+03:00

На Урале в колонию отправили руководителя автосалонов обманувшего людей на 50 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На Урале в колонию отправили руководителя автосалонов обманувшего людей на 50 миллионов. От действий мошенника пострадали 135 человек. Житель Березовского Андрей Насонов похищал деньги клиентов «Авто Элита» и «Автосалон Союз».

- Насонов организовывал между гражданами заключение агентских договоров по продаже автомашин граждан на торговых площадках указанных автосалонов, расположенных на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга и на территории Березовского. При этом после продажи автомашин по агентским договорам менеджеры ООО «Авто Элита» и ООО «Автосалон Союз» по указанию Насонова не сообщали собственникам о факте продажи автомобилей, а полученные от продажи последних денежные средства подсудимый использовал по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

За мошенничество в особо крупном размере суд назначил Андрею Насонову наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мошенник вернул потерпевшим больше 10 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU