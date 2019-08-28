2019-08-28T17:10:21+03:00
Общество

В школах Екатеринбурга подняли плату за продленку

Рассказываем сколько нужно доплатить, чтобы ребенок задержался в школе
Алина СУРИНА
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Фото: предоставлены МОНОФото: предоставлены МОНО
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В школах Екатеринбурга подняли плату за продленку. О повышении цен за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня объявил Департамент образования Екатеринбурга. В среднем продленка стала дороже на 60-100 рублей. В сумму не включена оплата труда работников общеобразовательных организаций.

- Повышение стоимости связано с увеличением расчетов сумм по питанию, приобретением постельного белья для групп с организацией дневного сна, игр и методических пособий, моющих средств, - указано в заявлении администрации города.

Присмотр и уход за первоклассниками во вторую смену, включая дневной сон, в течение 3 часов будет стоить 2 690 рублей в месяц за одного ребенка. Продленка для первых классов продолжительностью 6 часов - 4 080 рублей в месяц.

Организация занятости учеников 1-4 классов (без дневного сна) в первую смену (включая завтрак и обед) - 3 760 рублей в месяц. Во вторую смену, в течение 3 часов вместе с обедом - 2 280 рублей в месяц. Во вторую смену, в течение 6 часов вместе с обедом и полдником - 3 670 рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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