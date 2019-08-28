В больницу Нижнего Тагила приняли двух новых хирургов

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-28T16:21:51+03:00

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Руководство Свердловской области принимает меры для решения конфликтной ситуации, связанной с увольнением хирургов в Городской больнице №1 Нижнего Тагила. На данный момент пятеро из шести врачей, написавших неделю назад заявления об увольнении, отозвали документы.

Также с 2 сентября к работе к медицинском учреждении приступят еще 2 хирурга, которые трудоустроили в разгар кризиса. Это произошло после того, как ситуацию взял на контроль федеральный Минздрав. В Москве прокомментировали ситуацию следующим образом:

- С 26 сентября изменена маршрутизация пациентов по профилю «хирургия» на территории города Нижний Тагил, что исключит дополнительную нагрузку на хирургов в городской больнице №1 Нижнего Тагила.

Также для врачей, которые ранее решили уволиться, нашли дополнительные деньги для выплат. Медикам доплатят за переработку в июле и августе.

Сейчас хирургическая помощь жителям уральского города оказывается в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU