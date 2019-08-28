Песков прокомментировал изнасилование девушки в машине полиции

СЕГОДНЯ 15:14 2019-08-28T15:14:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков высказался об инцидентах с нападениями полицейских на девушек. Напомним, что на прошлой неделе в Екатеринбурге трое силовиков изнасиловали девушку в служебной машине.

На вопрос о тотальной безнаказанности представителей МВД, пресс-секретарь президента попросил дождаться результатов разбирательств

- Я не склонен таким образом ставить вопрос. Я считаю, что вы ситуацию передергиваете. Упомянутые вами случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны. Но не нужно это связывать с полицейскими. Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми. Конечно, здесь наказание должно находить того, кто этот проступок совершил. Мы с вами не можем объективно говорить, угрожали ли они, чем угрожали и какие именно были обстоятельства того или иного происшествия. Наверняка это нужно выяснять в результате соответствующего разбирательства. Поэтому все-таки давайте дождемся того, чтобы появились результаты этих разбирательств, — сказал Песков.

Напомним, что двоих полицейских отправили в СИЗО, а третьего – отпустили под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU