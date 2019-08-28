Wi-Fi, стоматолог и пандусы: в Нижнем Тагиле открыли школу, куда во время стройки отправили жить чиновников

СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-28T15:00:48+03:00

В первый учебный день она примет к себе 1200 учеников

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В Нижнем Тагиле торжественно открыли новую школу №100, которая пустит к себе 1200 учеников. Напомним, что раньше с ней возникали проблемы – ее могли не закончить строить вовремя.

- Сейчас в школе завершаются клининговые работы, все учителя уже на своих местах. Аналогов ей в Нижнем Тагиле нет – она оснащена таким оборудованием, какого нет во многих других образовательных учреждениях, - рассказал мэр города Владислав Пинаев.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Новый образовательный комплекс состоит из нескольких блоков: для учащихся начальной школы и старшеклассников предусмотрены отдельные входы и гардеробы. Кроме того, для детей младших классов, помимо учебных кабинетов и игровых комнат, созданы спальные помещения в группах продленного дня.

- Еще в школе созданы все условия для маломобильных групп: установлены пандусы, лифт дл инвалидной коляски (до 1000 кг), специально оборудованные санузлы, - добавили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В школе будет работать 5 спортзалов, актовый зал на 500 мест, библиотека и школьный музей. Медблок включает кабинет психологов, логопедов и стоматолога. Столовая рассчитана на 600 мест.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Серьезное внимание уделено безопасности: все точки wi-fi круглосуточно защищены фильтрацией авторизацией. В общей сложности на всей территории школы установлено больше 60 видеокамер. Общая площадь здания 23,2 тысячи «квадратов». В строительство было вложено 840 миллионов рублей, 592 миллиона - из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU