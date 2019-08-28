2019-08-28T14:46:50+03:00
Экономика

ОАО «РЖД» и АО «Синара - Транспортные Машины» подписали протокол о намерениях в области поставки газотурбовозов

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Газотурбовоз ГТ1h-002. Фото: пресс-служба СвЖДГазотурбовоз ГТ1h-002. Фото: пресс-служба СвЖД
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28 августа на площадке Международного железнодорожного салона «PRO//Движение.ЭКСПО» состоялось подписание протокола о намерениях в области поставки газотурбовозов между ОАО «Российские железные дороги» и АО «Синара – Транспортные Машины». Подписи под документом поставили заместитель генерального директора - начальник Дирекции тяги ОАО «РЖД» Олег Валинский и генеральный директор АО «СТМ» Виктор Леш.

Согласно протоколу о намерениях, ОАО «РЖД» и АО «СТМ» планируют заключить отдельный договор на поставку в период с 2021 – 2025 гг. двадцати трех газотурбовозов, сертифицированных в Российской Федерации по требованиям Технического Регламента Таможенного Союза.

Предполагается, что данные локомотивы будут эксплуатироваться на полигоне Свердловской железной дороги. Потребность в магистральных газомоторных локомотивах существует и на полигонах Северного широтного хода и на Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, в перспективе стороны рассмотрят возможности расширения сотрудничества в части маневровых газомоторных локомотивов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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