2019-08-28T14:38:08+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг передал клиенту первый электромобиль

I-Pace был передан в лизинг по корпоративной программе Jaguar Land Rover Financial Services
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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ВТБ Лизинг осуществил поставку первого электромобиля для клиента. Транспортным средством стал Jaguar I-Pace - один из лидеров продаж электрокаров в России.

I-Pace был передан в лизинг по корпоративной программе Jaguar Land Rover Financial Services. Она предполагает первоначальный взнос от 10%, срок лизинга от 12 до 60 месяцев, выкупной платеж - от тысячи рублей. Также в ее рамках действует специальное предложение «20%-0%-20%» с первоначальным взносом от 20% и равноценным выкупным платежом 20%, сниженными ежемесячными расходами и отсутствием переплаты за лизинг. Срок сделки по нему составляет 24 месяца.

Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг, прокомментировал:

- Электромобили пользуются все большей популярностью в России. ВТБ Лизинг стратегически важно учитывать потребности клиентов, поэтому нам интересно выйти в новый для себя сегмент и работать с электрокарами. Jaguar Land Rover – наш давний партнер. Только за январь-июль 2019 года наши объемы по финансированию Land Rover увеличились на 72%, по Jaguar – на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Мы надеемся, что новое предложение по электромобилям заинтересует клиентов, и в дальнейшем будет пользоваться у них спросом.

ВТБ Лизинг стал официальным провайдером Jaguar Land Rover Financial Services в 2017 году. Всего за время сотрудничества с автоконцерном клиентам компании было передано более тысячи автомобилей Jaguar и Land Rover. Большая часть сделок традиционно приходится на Москву и Санкт-Петербург.

По итогам первого полугодия 2019 года ВТБ Лизинг увеличил объемы нового бизнеса по автомобильному транспорту: чистые инвестиции в лизинг (NIL) по данному направлению выросли на 26% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, до 16,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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