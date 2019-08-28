Костя Цзю: На Урале растет интерес к боксу

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-28T14:33:27+03:00

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В Екатеринбурге с 8 по 21 сентября на площадке международного выставочного центра пройдет юбилейный ХХ Чемпионат мира по боксу. Его участниками станут больше 300 спортсменов из 90 стран мира. Это первое событие такого уровня, которое пройдет в России.

По словам двукратного чемпиона Европы, чемпиона мира среди любителей и абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBA, и IBF Кости Цзю, на Урале давно растет интерес к боксу. Так, на открытии Академии бокса народу пришло столько, что яблоку негде было упасть.

- Я наблюдал и, по возможности, лично посещал крупные спортивные мероприятия, проходящие в Екатеринбурге, и во мне росла уверенность, что город способен на большее. После чемпионата мира по футболу, матчи которого прошли в уральской столице, эта уверенность только окрепла. Могу сказать, что решение Международной ассоциации бокса провести Чемпионат мира по боксу в уральской столице для меня не стало неожиданностью, - рассказал Костя Цзю, добавив, что с удовольствием станет свидетелем мирового первенства на своей исторической Родине.

Отметим, что, кроме церемонии открытия, выпускник УрФУ Костя Цзю проведет мастер-класс по боксу в спорткомплексе своего родного университета. Открытая тренировка спортсмена запланирована на 9 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU