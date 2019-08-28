«Был очень пьян»: на Урале мужчине, насмерть сбившего пешехода, грозит до 7 лет тюрьмы
В Краснотурьинске перед судом предстанет местный житель, который насмерть сбил пешехода.
- 24 июня, около 13:30, мужчина, управляя автомобилем Hafei и находясь в нетрезвом состоянии, двигался по улице Краснотурьинская в сторону Рюмина, - поделились в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – При этом водитель, приближаясь к регулируемому ж/д переезду, двигался со скоростью не менее 56,9 км/час, хотя на этом участке стоит ограничение в 40 км/час.
В это же время по обочине двигался пешеход. Водитель не справился с управлением и наехал на него. В результате ДТП пешеход получил травмы, от которых погиб на месте.
Уголовное дело направлено в суд. Сейчас водителю грозит до 7 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU