Посуду мыли в торговом центре: в Каменск-Уральском на месяц закрыли ларек с «опасной шаурмой»

СЕГОДНЯ 14:04 2019-08-28T14:04:45+03:00

В Каменск-Уральском за антисанитарию закрыли ларек с шаурмой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В помещении нет туалета, а под потолком летают мухи

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В Каменск-Уральском за антисанитарию закрыли ларек с шаурмой. Из-за отсутствия водоснабжения повар ходил мыть посуду с соседний торговый центр.

- Были выявлены нарушения санитарного законодательства. Павильон не обеспечен горячим и холодным водоснабжением, отсутствует система канализации, площадка для сбора мусора и пищевых отходов, - рассказали в пресс-служба Роспотребнадзора. – В помещении отсутствует туалет для персонала, рабочая одежда для них, гардеробная, кожный антисептик для обработки рук. Помимо этого, во время проверки в ларьке обнаружили мух и муравьев.

У ИП отсутствовала сопроводительная документация, подтверждающая качество и безопасность продуктов и сырья, используемых для приготовления шаурмы.

- Все эти нарушения могут привести к распространению массовых заболеваний, в том числе острых кишечных инфекций, а также пищевых отравлений среди населения Каменска-Уральского, - добавили в пресс-службе.

По итогу, киоск с «опасной шаурмой» закрыли на 35 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU