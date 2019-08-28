Посуду мыли в торговом центре: в Каменск-Уральском на месяц закрыли ларек с «опасной шаурмой»
В Каменск-Уральском за антисанитарию закрыли ларек с шаурмой. Из-за отсутствия водоснабжения повар ходил мыть посуду с соседний торговый центр.
- Были выявлены нарушения санитарного законодательства. Павильон не обеспечен горячим и холодным водоснабжением, отсутствует система канализации, площадка для сбора мусора и пищевых отходов, - рассказали в пресс-служба Роспотребнадзора. – В помещении отсутствует туалет для персонала, рабочая одежда для них, гардеробная, кожный антисептик для обработки рук. Помимо этого, во время проверки в ларьке обнаружили мух и муравьев.
У ИП отсутствовала сопроводительная документация, подтверждающая качество и безопасность продуктов и сырья, используемых для приготовления шаурмы.
- Все эти нарушения могут привести к распространению массовых заболеваний, в том числе острых кишечных инфекций, а также пищевых отравлений среди населения Каменска-Уральского, - добавили в пресс-службе.
По итогу, киоск с «опасной шаурмой» закрыли на 35 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU