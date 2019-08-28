2019-08-28T14:01:37+03:00
Общество

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение: рассказываем, что делать

Ниже несколько простых правил для водителей и пешеходов
Мария Трапезникова
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С вечера 28 августа на сутки объявлено штормовое предупреждение - по всей области ожидаются сильные ливниС вечера 28 августа на сутки объявлено штормовое предупреждение - по всей области ожидаются сильные ливниФото: Алексей БУЛАТОВ
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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области. Сегодня вечером, 28 августа, в течение суток ожидаются очень сильные дожди. Чтобы никто не оказался в больнице, МЧС напоминает о правилах поведения в непогоду.

Не стоит без особой нужды выходить на улицу и пользоваться автомобилем. Окна и форточки стоит закрыть. Если вы живете в частном доме, то стоит заранее подготовить ливневую канализацию. А пешеходам следует быть особенно осторожными на пешеходных переходах и рядом с ними.

Если вы попали под ливень в автомобиле, не стоит ехать напрямую, рассекая лужи. Лучше медленно перестроиться на обочину и также медленно остановиться. Следует включить «аварийку» и просто ждать, пока ливень кончится. Если автомобиль начинает «топить», покиньте салон и заберитесь на возвышенность или в ближайшее здание.

Рекомендации водителям в условиях дождливой погоды:

- необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию;

- не пересекать лужи на большой скорости и, по возможности, объезжать их, предварительно снизив скорость;

- быть предельно внимательными на дороге;

- если лобовое стекло запотело, нужно включить кондиционер и обдув. Начать поездку можно только после того, как стекло полностью отпотеет;

- если вы попали под дождь ночью, лучше включить подфарники, при этом убрав свет, который направляет лучи вверх;

- постарайтесь на мокрой дороге не обгонять – брызги из-под ваших колес могут резко ухудшить видимость других машин.

В случае экстренных ситуаций МЧС просит сразу звонить по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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