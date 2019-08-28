В Екатеринбурге за 18,4 миллиона продают квартиру с голыми женщинами на стенах
В ней 4 комнаты, она находится в одном из элитных ЖК
Фото: сайт N1.RU
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В Екатеринбурге продают квартиру за 18,4 в элитном ЖК «Тихвин». Ее отобрали у владельца из-за долгов. В гостиной на стенах висят гипсовые фигуры голых женщин и мужчин. Информация появилась на сайте недвижимости N1.RU.
- Общая площадь квартиры – 154 «квадрата», - говорится в объявлении. – Начиная с 16 августа каждый 2 недели цена снижается.
Фото: сайт N1.RU
Фото: сайт N1.RU
Фото: сайт N1.RU
У жилья 4 комнаты, включая детскую, спальню и гостиную. В квартире есть просторная кухня и две ванные комнаты.
ИСТОЧНИК KP.RU