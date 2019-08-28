Митрополит Кирилл соберет спасателей и военных в Храме-на-Крови в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 12:18 2019-08-28T12:20:28+03:00

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Митрополит Кирилл соберет спасателей и военных в Храме-на-Крови и проведет для них божественную литургию. Богослужение пройдет завтра, 29 августа, в 9:00, в День почитания иконы «Спас Нерукотворный» (первая христианская икона).

- Литургию посетят военнослужащие Екатеринбургского гарнизона и члены их семей, а также сотрудники МЧС, Росгвардии, МВД и ГУФСИН, - рассказали в пресс-службе ЦВО. – Икона будет перемещаться по воинским частям и гарнизонам ЦВО с августа по октябрь. В течение года ее провезут по многим соединениям и воинским частям Российской армии, а также по храмам РПЦ.

На своем пути она побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние в более чем 57 000 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU