«Хотели развлечься»: детский сад в Березовском заплатит почти 132 тысячи за разбитые автомобили

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-28T12:07:25+03:00

Во время прогулки в детском саду двум мальчикам стало скучно, и они решили покидаться камнями в стоящие рядом автомобили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два ребенка во время прогулки стали кидаться в машины камнями

Изменить размер текста: A A

Детский сад в Березовском заплатит 131,6 тысячи рублей за разбитые автомобили их владельцам. В июле 2017 года во время утренней прогулки два мальчика решили развлечь себя. Они зашли на веранды и стали кидать камни в стоящие за забором машины. Воспитателя в этот момент рядом не было.

- На сработавшую сигнализацию прибежали хозяева машин Nissan и Peugeot, но к тому моменту автомобили уже получили повреждения – у одного из них было разбито стекло, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – По оценке специалистов ремонт Nissan обойдется в 50 575 рублей, а Peugeot – в 34 325 рублей.

Владельцы обратились в суд. Там они потребовали у детсада возместить расходы на юриста и пошлину. Ответчик запросил экспертизу, в которой подтвердилось, что все произошло из-за брошенных камней.

Суд назначил детсад выплатить владельцу Nissan 73 948 рублей, а владельцу Peugeot – 57 698 рублей. Им вернули уплаченную госпошлину. Решение хотели обжаловать, однако его оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU