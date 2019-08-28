СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-28T11:47:54+03:00

Это сделать можно будет 31 августа в ЦПКиО

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Екатеринбурженкам разрешат проверить мужей на детекторе лжи. В эту субботу, 31 августа, в ЦПКиО им. Маяковского пройдет праздник силовиков «Служба – дни и ночи». Он посвящен 100-летию со дня образования ГУ МВД России по Свердловской области.

- На протяжении всего дня будут работать информационно-консультационные пункты различных служб. К примеру, жены могут проверить своих мужей, или наоборот, на детекторе лжи, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Для девчонок и мальчишек свои способности продемонстрируют специалист по аквагриму и фокусник. Порадуют подрастающее поколение и ростовые куклы.

Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

С 9:00 екатеринбуржцы смогут посмотреть на парад силовиков, показательные выступления со стрельбой кинологов с их питомцами – они будут захватывать преступников. Можно будет поглядеть на спецтехнику и вооружение. По окончанию торжественной части пройдет большой праздничный концерт.

Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

ИСТОЧНИК KP.RU