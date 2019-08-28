2019-08-28T11:36:03+03:00
Общество

Сказочные корабли и воздушные змеи: художники «Стенограффии» вместе с детьми расписали фасад екатеринбургской школы

Над работой ребята трудились 4 дня
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"
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Художники из «Стенограффии» совместно с детьми сделали яркий арт-объект в рамках благотворительной программы «Дети верят в чудо». Воспитанники центра помощи семье и детям «Каравелла» разукрасили фасад школы. За 4 дня на стене проступили чистые приятные цвета и забавные фигурки.

- Вместе мы не просто украсили фасад здания, а привнесли в его историю капельку оптимизма и дружбы, щепотку детских грез, горстку сказочных кораблей и воздушных змеев, и в конце сдобрили все образами чудесного мира природы, - рассказали в пресс-службе «Стенограффии».

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Напомним, что фестиваль уличного искусства «Стенограффия» проходил в Екатеринбурге с 7 по 9 июля. Благодаря художникам в городе появились десятки необычных арт-объектов. Сейчас команда фестиваля отправилась в турне по другим городам России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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