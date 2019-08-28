В Екатеринбурге модернизируют больше 100 остановок

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-28T11:18:13+03:00

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В Екатеринбурге заменят 110 остановок. На них установят «козырьки», а также закроют прочными защитными стеклами. На 13 из остановок сделают электронные табло.

- Да, закупка уже состоялась и определен подрядчик, - рассказали в пресс-службе мэрии. – Сейчас ведутся проектные работы. В скором времени мы сможем показать готовый вариант.

Отмечается, что все остановки будут выглядеть примерно как та, что сейчас находится у Центрального стадиона. В основном, все обновленные варианты установят в центральной части города, несколько будет в Краснолесье, Кольцово, на Уктусе, в Пышме и даже в Истоке.

Кстати, не так давно около Главпочтампта появилась «умная остановка». В них есть разъемы для зарядки смартфонов. Всего их в городе пока три.

ИСТОЧНИК KP.RU