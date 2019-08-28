2019-08-28T10:56:26+03:00
Общество

«Родителям не позавидуешь»: в Екатеринбурге детская площадка, которую вчера торжественно открыли на ЖБИ, стала «прилипать» к ногам

Это произошло из-за того, что покрытие не успело высохнуть
Мария Трапезникова
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Фото: Иван КолотовкинФото: Иван Колотовкин
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В Екатеринбурге на ЖБИ вчера мэр Александр Высокинский торжественно открыл новую детскую площадку. Сегодня с утра оказалось, что сделана она была не очень качественно – субстанция, из которой было сделано покрытие, стала прилипать к ногам.

- Эта липкая субстанция в итоге оказалась на обуви юных горожан, на горках, на новых уличных тренажерах. Её просто так не отмоешь, - рассказал екатеринбуржец Иван Колотовкин на своей странице в Facebook. – Родителям детей не позавидуешь. Особенно если это покрытие оказалось на одежде ребёнка.

Фото: Иван Колотовкин

Фото: Иван Колотовкин

В администрации Екатеринбурга объяснили, что это произошло из-за того, что покрытие укладывали в сырую погоду.

- По технологиям, покрытие должны укладывать в несколько слоев. После первого нужно, чтобы прошло некоторое время – оно должно высохнуть, - объяснили в мэрии. – И только когда высохнет – класть второе. Но из-за плохих погодных условий покрытие не успело высохнуть. А, по срокам, объект нужно было сдавать.

Фото: Иван Колотовкин

Фото: Иван Колотовкин

Сейчас подрядчик готов переделать площадку. Начать готовы сразу как только погодные условия будут позволять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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