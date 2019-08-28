2019-08-28T10:26:30+03:00
Происшествия

Не держал дистанцию: в Екатеринбурге на трассе столкнулись 3 легковушки, один пассажир в больнице

ДТП произошло сегодня рано утром
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге сегодня утром на 23 километре ЕКАД столкнулись 3 легковушки. Сообщение диспетчерам поступило в 7:35.

- Водитель автомобиля Suzuki не обеспечил безопасное расстояние до двигающейся впереди Mazda, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – В результате этого произошло столкновение. После удара Mazda влетела в «Ладу».

Из-за аварии выстроилась цепочка из машин. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Из-за аварии выстроилась цепочка из машин. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Пассажирка машины Suzuki получила сотрясение мозга и перелом костей черепа, ее срочно госпитализировали в горбольницу Березовского. Как уточнили в ГИБДД, другие участники аварии от медпомощи отказались. Кстати, сегодня мы рассказали об еще одном ДТП, которое произошло накануне вечером на ЕКАД. Там дела обстояли намного хуже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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