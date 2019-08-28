Хирургов из Нижнего Тагила убедили забрать заявления об увольнении
Минздрав сделал предложения по улучшению условий работы хирургам из Нижнего Тагила, которые массово написали заявления об увольнении. По официальной информации, пятеро врачей уже забрали заявления, еще один – находится в отпуске.
- Будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку врачам-хирургам за июль и август. С 26 августа изменена маршрутизация пациентов по профилю «хирургия» на территории города Нижний Тагил, что исключит дополнительную нагрузку на хирургов в ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Нижний Тагил», - сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
Напомним, что вчера в Нижний Тагил в экстренном порядке выезжал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.
ИСТОЧНИК KP.RU