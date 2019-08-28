Хирургов из Нижнего Тагила убедили забрать заявления об увольнении

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-28T10:20:02+03:00

Еще один врач находится в отпуске

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Минздрав сделал предложения по улучшению условий работы хирургам из Нижнего Тагила, которые массово написали заявления об увольнении. По официальной информации, пятеро врачей уже забрали заявления, еще один – находится в отпуске.

- Будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку врачам-хирургам за июль и август. С 26 августа изменена маршрутизация пациентов по профилю «хирургия» на территории города Нижний Тагил, что исключит дополнительную нагрузку на хирургов в ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Нижний Тагил», - сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Напомним, что вчера в Нижний Тагил в экстренном порядке выезжал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

ИСТОЧНИК KP.RU