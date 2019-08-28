2019-08-28T10:20:02+03:00
Здоровье

Хирургов из Нижнего Тагила убедили забрать заявления об увольнении

Еще один врач находится в отпуске
Олег Галимов
Поделиться:
Вчера в Нижний Тагил в экстренном порядке выезжал министр здравоохранения Свердловской области Андрей ЦветковВчера в Нижний Тагил в экстренном порядке выезжал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков
Изменить размер текста:

Минздрав сделал предложения по улучшению условий работы хирургам из Нижнего Тагила, которые массово написали заявления об увольнении. По официальной информации, пятеро врачей уже забрали заявления, еще один – находится в отпуске.

- Будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку врачам-хирургам за июль и август. С 26 августа изменена маршрутизация пациентов по профилю «хирургия» на территории города Нижний Тагил, что исключит дополнительную нагрузку на хирургов в ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Нижний Тагил», - сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Напомним, что вчера в Нижний Тагил в экстренном порядке выезжал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге за 18,4 миллиона продают квартиру с голыми женщинами на стенах
Митрополит Кирилл соберет спасателей и военных в Храме-на-Крови в Екатеринбурге
«Хотели развлечься»: детский сад в Березовском заплатит почти 132 тысячи за разбитые автомобили
Екатеринбурженкам разрешат проверить мужей на детекторе лжи
«Говорили, что слышат шум самолетов»: на Урале ищут трех пропавших грибников
Сказочные корабли и воздушные змеи: художники «Стенограффии» вместе с детьми расписали фасад екатеринбургской школы
В Екатеринбурге модернизируют больше 100 остановок
Мэрия Нижнего Тагила научится противостоять иностранным разведчикам
«Родителям не позавидуешь»: в Екатеринбурге детская площадка, которую вчера торжественно открыли на ЖБИ, стала «прилипать» к ногам
Не держал дистанцию: в Екатеринбурге на трассе столкнулись 3 легковушки, один пассажир в больнице
Движение по обеим полосам на Патриса Лумумбы в Екатеринбурге пустят не позднее 20 сентября
«Хочу увидеть, как вырастут дети»: молодой маме из Екатеринбурга, у которой внезапно нашли рак, удалили опухоль мозга
Наживался на пенсионерах: в Екатеринбурге разыскивают мужчину, подозреваемого в кражах
«Задохнулась кровью»: на Урале вынесли приговор мужчине, который отрезал язык своей подруге
«Почта России» будет водить экскурсии для свердловских школьников по Дому связи
В Каменске-Уральском в ДТП попал автобус с пассажирами
Купить жилье или выучиться в МГУ: цены на квартиры в Екатеринбурге сравнили с обучением в ВУЗе столицы
«Нашли каких-то отмороженных»: Артемий Лебедев – о конфликте вокруг «Супрематического креста» Покраса Лампаса в Екатеринбурге
40 детям-сиротам купили квартиры, чтобы рассчитаться с долгами
На родину «Октоберфеста»: из Кольцово будут летать прямые рейсы в Мюнхен