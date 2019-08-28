2019-08-28T10:07:10+03:00
Общество

Движение по обеим полосам на Патриса Лумумбы в Екатеринбурге пустят не позднее 20 сентября

Сейчас там движение открыто лишь частично
Мария Трапезникова
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Движение по обновленному участку дороги пустят не позднее 20 сентябряДвижение по обновленному участку дороги пустят не позднее 20 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Движение по обеим полосам дороги на улице Патриса Лумумбы пустят не позднее 20 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

- На этой неделе мы организовали перепуск на новый участок по одной полосе в районе пересечения с переулком Рижским, чтобы закончить узел в проектном варианте, - объяснили в мэрии. – Работы по проезжим частям и организации движения в полном объеме будут выполнены до 20 сентября.

Сейчас на этом участке дорога открыта лишь частично. Фото: Яндекс.Карты

Сейчас на этом участке дорога открыта лишь частично. Фото: Яндекс.Карты

Напомним, что ремонт начался на участке еще в конце мая. И тогда Вторчермет погряз в пробках. В июле дорожники отрыли движение лишь частично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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