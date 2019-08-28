Наживался на пенсионерах: в Екатеринбурге разыскивают мужчину, подозреваемого в кражах

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-28T09:51:51+03:00

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Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, подозреваемого в серии нападений и грабежей. Его жертвами стали пенсионерки.

- В период с 12 по 13 августа в полицию поступили заявления о нападениях на пожилых горожанок в районе улиц Восточная, Тверитина и Большакова, - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. – Со слов потерпевших, днем неизвестный выхватывал у них сумки и скрывался.

Первый раз ему удалось украсть 5 тысяч рублей, во второй – 8, в третий – 24 тысячи. Сотрудники полиции просят тех, кто обладает информацией о его личности или сам пострадал от его рук, обращаться по телефонам: 8 (904) 172-51-28 (Уголовный розыск), 365-42-07 (Дежурная часть) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU