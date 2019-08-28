В Каменске-Уральском в ДТП попал автобус с пассажирами
Пострадал один человек
ДТП спровоцировало большую пробку. Фото: KU66.RU
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Утром, 28 августа, в Каменске-Уральском автобус «ЛиАЗ», курсирующий по маршруту №2, на улице Ленина столкнулся с отечественной легковушкой «ВАЗ-2103».
На место аварии оперативно выехали сотрудники ГАИ, бригада скорой медицинской помощи и спасатели. ДТП спровоцировало большую пробку в обе стороны, пишет портал KU66.RU.
По предварительным данным, один из пассажиров автобуса получил травмы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU