2019-08-28T09:22:09+03:00
Происшествия

В Каменске-Уральском в ДТП попал автобус с пассажирами

Пострадал один человек
Лев ИСТОМИН
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ДТП спровоцировало большую пробку. Фото: KU66.RUДТП спровоцировало большую пробку. Фото: KU66.RU
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Утром, 28 августа, в Каменске-Уральском автобус «ЛиАЗ», курсирующий по маршруту №2, на улице Ленина столкнулся с отечественной легковушкой «ВАЗ-2103».

На место аварии оперативно выехали сотрудники ГАИ, бригада скорой медицинской помощи и спасатели. ДТП спровоцировало большую пробку в обе стороны, пишет портал KU66.RU.

По предварительным данным, один из пассажиров автобуса получил травмы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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