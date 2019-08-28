Купить жилье или выучиться в МГУ: цены на квартиры в Екатеринбурге сравнили с обучением в ВУЗе столицы

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-28T09:21:24+03:00

6 лет обучения в ВУЗе Москвы будет стоить примерно также, как и "однушка" на Эльмаше Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Стоимость обучения в МГУ соответствует средней цене однокомнатной квартиры на окраине Екатеринбурга. К такому выводу пришли аналитики портала недвижимости N1.RU.

- Средняя стоимость года обучения на большинстве факультетах МГУ составляет около 400 тысяч рублей в год, Она указана на сайте приёмной комиссии вуза, - рассказали в пресс-службе сайта. – В частности, стоимость года обучения на специалитете «Фундаментальная математика и механика» — 391 тысяч рублей, а год в магистратуре на математике — 418 тысяч. Таким образом, за 6 лет обучения в нынешних ценах обойдутся студенту 2,4 миллионов рублей. Это соответствует средней стоимости однокомнатной квартиры на Уралмаше и Эльмаше.

В УрФУ средняя стоимость обучения в 2-2,5 раза ниже. За 6 лет обучения по специальности «Биотехнология», без учета роста цен, придется отдать около 1,1 миллиона рублей. Это цифра соответствует средней цене комнаты по городу.

Кстати, за 18 миллионов в Екатеринбурге можно купить трешку с хорошим ремонтом в ЖК комфорт-класса в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU