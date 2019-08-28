«Нашли каких-то отмороженных»: Артемий Лебедев – о конфликте вокруг «Супрематического креста» Покраса Лампаса в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 09:07 2019-08-28T09:07:00+03:00

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Московский дизайнер Артемий Лебедев высказался по поводу конфликта вокруг «Супрематического креста» Покраса Лампаса, который художник нарисовал в Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки.

- Нашли каких-то отмороженных титушек, которые решили угрожать. Покрас не тот человек, насколько я его себе представляю, который не будет вступать в какие-то открытые политические конфронтации, потому что ему это вообще не нужно, - сообщил Лебедев в своем блоге на YouTube-канале. – Он самый нейтральный, самый нежный, самый дипломатичный вообще из всех художников, которых я когда-либо встречал. Поэтому, я думаю, ему *** [все равно – Прим.ред.], когда кто-то выходит и начинает истерично орать на камеру, рассказывая о том, как они, защищая православие и культуру, будут бороться с крестом. Скорее всего, закончится все тем, что их просто куда-то денут, в психушку, например, на обследования. А Покрас приедет и, скорее всего, модифицирует этот крест, чтобы он был не крест. Потому что я не думаю, что ему суперважно сделать какую-то работу, за которую ему потом ледорубом башку проломят.

Напомним, что работа была создана в рамках фестиваля «Стенограффия» и была согласована с властями. Чуть позже коммунальщики пытались закатать ее в гудрон, а после пришли православные активисты и стали выступать против реставрации граффити, некоторые даже угрожали организаторам фестиваля.

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ИСТОЧНИК KP.RU