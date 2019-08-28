2019-08-28T08:39:39+03:00
Общество

40 детям-сиротам купили квартиры, чтобы рассчитаться с долгами

Скоро они смогут перебраться в новые дома
Мария Трапезникова
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40 детям-сиротам купили новое жилье, чтобы погасить задолженности40 детям-сиротам купили новое жилье, чтобы погасить задолженностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Алапаевске 40 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вернули жилье только после вмешательства приставов.

- Должником оказалось Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, - поделились в пресс-службе УФССП Росси по региону. – Оно приобрело жилые помещения для детей, чтобы погасить задолженности.

В скором времени все дети смогут справить новоселье в благоустроенных квартирах. Все они соответствуют соцнормам и требованиям исполнительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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