40 детям-сиротам купили квартиры, чтобы рассчитаться с долгами
Скоро они смогут перебраться в новые дома
40 детям-сиротам купили новое жилье, чтобы погасить задолженностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Алапаевске 40 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вернули жилье только после вмешательства приставов.
- Должником оказалось Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, - поделились в пресс-службе УФССП Росси по региону. – Оно приобрело жилые помещения для детей, чтобы погасить задолженности.
В скором времени все дети смогут справить новоселье в благоустроенных квартирах. Все они соответствуют соцнормам и требованиям исполнительных документов.
ИСТОЧНИК KP.RU